またも勝てなかった。FC町田ゼルビアは９月４日、ルヴァンカップ準々決勝・第１戦でアルビレックス新潟と敵地で対戦した。16分に先制点を許し、32分に藤尾翔太が一発レッドで退場。数的不利のなかで42分に２点目を奪われ、49分、87分、90＋５分にも失点。０−５で敗れた。【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！新潟とはリーグ戦で今季は１−３、０−０と１分１敗の戦績で