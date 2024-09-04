タイブレークでの３得点に歓喜する工大の選手＝神奈川工大ＫＡＩＴスタジアム神奈川大学野球第１週第３日は４日、神奈川工大ＫＡＩＴスタジアムで神奈川工大―桐蔭横浜大の２回戦が行われ、工大が延長十回タイブレークの末に４―２で競り勝ち、勝ち点を挙げた。工大は初回に１死二、三塁から清水の犠飛で先制し、初先発の３年橘が５回無失点に抑えた。１―１で迎えた十回タイブレークは伊藤幸のバントが投手の三塁への悪送球を