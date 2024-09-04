西武は４日のオリックス戦（ほっともっと神戸）に０―４と敗れ今季１８度目の零封負け。借金はワーストタイの４３となった。先発・隅田知一郎投手（２５）は５回で１１安打を浴び４失点降板。２回、杉本に９号ソロを打たれ先制されると、５回一死三塁で広岡に犠飛を許し追加点を献上。さらにそこから３連打で満塁とされると、再び杉本にチェンジアップを拾われ左前に抜ける２点適時打を許し、この回４連打を含む長短５安打で３