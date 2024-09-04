【ルヴァン杯】Ｊ１町田Ｊ１町田のＦＷ藤尾翔太（２３）が４日、新潟とのルヴァンカップ準々決勝第１戦で先発し、前半３２分に一発レッドで退場となった。前半１６分、ＦＷ長倉幹樹に先制を許した後、藤尾を失って数的不利を強いられた町田は、同４２分にＦＷ小野裕二に２点目を奪われた。後半には、長倉に３得点を奪われ、ハットトリックどころか４点を献上。試合は５―０の完敗となった。痛い退場処分となってしまった藤尾