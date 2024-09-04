● 巨人 0 − 3 ヤクルト ○＜21回戦・京セラD大阪＞ヤクルトの吉村貢司郎が4日の巨人戦で、プロ初完封勝利で6勝目を挙げた。吉村は9安打されたが長打は、8回にオコエ瑠偉に打たれた二塁打のみ。終盤は得点圏に走者を背負ったが最後まで踏ん張り、完封勝利。9回・125球を投げ、9被安打、5奪三振、無失点の好投だった。4日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた山本昌氏は、「初回