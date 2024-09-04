◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３ヤクルト（４日・京セラドーム大阪）巨人はヤクルトに０ー３で完封負け。痛い連敗を喫した。先発のグリフィン投手は、４回にオスナ内野手に２ランを浴び、６回７安打２失点で降板。打線はヤクルトの先発・吉村貢司郎投手に９安打しながら、プロ初完投初完封を許した。【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】ー完封負け「完敗だな」ー吉村が良かった「何とかね、チャンスもそんなに作れな