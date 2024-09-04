ボクシング元世界2階級王者の亀田大毅氏（34）が4日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。07年、世界初挑戦となった内藤大助との世界戦を振り返った。大毅氏は17歳でプロボクサーデビュー。わずか1年8カ月でWBC世界フライ級タイトルマッチが決定した。当時はトラッシュトークでボクシング界を盛り上げていたが世界初挑戦の試合では投げ飛ばすなどの前代未聞の反則技をしてしまい、物議を醸した。