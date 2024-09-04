サッカー日本代表は5日、26年W杯アジア最終予選初戦で中国代表と対戦する。4日は試合会場の埼玉スタジアムで最終調整し、冒頭15分間を報道陣に公開した。直近のリーグ・レンジャーズ戦で1得点を挙げたFW前田大然（セルティック）は「良い状態で来られた。楽しみが強い」と笑み。23年6月ペルー戦以来国際Aマッチ4得点に意気込んだ。セルティック同様に森保ジャパンでも左サイド起用が増えてきた。同ポジションには三笘薫や中村