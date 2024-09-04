将棋の第７２期王座戦五番勝負（日本経済新聞社主催）の第１局が４日、神奈川県秦野市で行われ、王座を保持する藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、棋王、王将、棋聖）が１２４手で挑戦者の永瀬拓矢九段（３１）に先勝した。第２局は１８日、名古屋市で行われる。藤井竜王は終局後、「第２局まで２週間ほどあるので、しっかり準備をして、いい状態で臨めるようにしたい」と話した。