グレープストーンのスイーツブランド｢TOKYOチューリップローズ｣は満開のお花があふれる秋のスペシャルボックスとして、『チューリップローズ 秋の花組』『チューリップローズ 秋の花摘み』を2024年9月9日(月)から販売開始。公式通販では、8月29日(木)から先行予約を受付中です。敬老の日に贈りたいスイーツも展開されるので、ぜひ最後までご覧ください。 秋のスペシ