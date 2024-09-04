◆オリックス４―０西武（4日、ほっともっと神戸）西武が2連敗。今季のオリックス戦は11勝12敗となった。2回2死一、二塁の先制機を逃すと、その裏、先発の隅田知一郎が1死から杉本裕太郎に左越えの先制ソロを浴びた。5回には廣岡大志の犠飛で追加点を許すと、さらに4連打で2点を追加された。隅田は5回で12安打を浴びて4失点で黒星先行の9敗目を喫した。打線も好機で一本が出なかった。