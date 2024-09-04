9月4日、東海3県と名古屋市、浜松市の首長が集まる会議が、三重県明和町で開かれ、各地の台風10号の被害の情報を共有しました。4日、東海3県の知事と名古屋市、浜松市の市長が集まり毎年開かれる会議が、三重県明和町で開かれました。一見勝之三重県知事：「三重県では観測史上2回目の線状降水帯が発生いたしまして、様々な警報が出されたところでございます。多くの自治体で8月の月間の降水量をわずか2～3日で2～