【ロンドン共同】72人が犠牲となった2017年のロンドンの高層公営住宅「グレンフェル・タワー」の火災に関する最終調査報告書が4日に公表された。政府と建設業界が可燃性素材の危険性への対策を長年怠ってきた結果だと結論付けた。