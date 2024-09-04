岸田文雄首相（自民党総裁）は４日、山梨県富士吉田市で開かれた党会合に出席した。今月の総裁選に関し、派閥裏金事件を念頭に「何よりも大切なことは国民の共感を再び得られる政治を実現することだ。どの人に総裁を委ねるべきかしっかり判断し、自分自身の１票を投じたい」と述べた。また、「次のリーダーには信頼回復の先頭に立ってもらわなければならない」と強調した。