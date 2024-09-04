ボルボ・カーズ２０３０年までの完全ＥＶ化目標を撤回 市場環境と需要の変化により、調整へ ２０３０年までに販売台数の９０－１００％を電動化車へ ０－１０％の割合で、必要に応じてマイルドハイブリッドモデルを導入 長期的に完全な電気自動車会社になる目標は変わらず