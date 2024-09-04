習近平主席、モザンビーク大統領と会談4日、ニュシ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者/李濤）【新華社北京9月4日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は4日、中国・アフリカ協力フォーラム（FOCAC）サミット出席のため訪中したモザンビークのニュシ大統領と北京の人民大会堂で会談した。習近平主席、モザンビーク大統領と会談4日、ニュシ大統領と会談する習近平主席。（北京＝新華社記者/殷博古）