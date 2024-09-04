◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―１広島（４日・横浜）ＤｅＮＡは初回に一挙５点を奪い勝利。５連勝となった。両軍無得点の初回無死一塁。蝦名の三塁線を破る適時二塁打で先制。なお１死一、二塁では宮崎が左翼席最前列へ今季１１号の３ランを放ち完全に流れを引き寄せた。５―１の２回１死では梶原が４号ソロを放った。投げては、先発したジャクソンが初回先頭の秋山に中前打を許すも、続く野間を併殺打に打ち取った。