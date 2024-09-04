■プロ野球DeNA 6−1 広島（4日・横浜スタジアム）DeNAは広島に勝利し5連勝を飾った。試合は1回裏、2番・蝦名達夫（26）の適時打で先制。さらに3番・佐野恵太（29）にも適時打、6番・宮粼敏郎（35）が第11号3ラン本塁打を放ち一挙5得点。2回裏には1番・梶原昂希（24）に第4号ソロ本塁打が飛び出し6点目を挙げた。投げては先発・ジャクソン（28）が6回1失点、リリーフ陣も広島打線に反撃を許さない粘投で繋いだ。前日のカー