■第13回 BFA U18アジア選手権オープニングラウンド日本 13−0 フィリピン（5回コールド）（4日・楽天桃園野球場）日本はフィリピンに5回コールドで大勝。試合は1回裏、2番・濱本遥大（広陵高）の適時打で先制。続く3番・郄山裕次郎（健大高崎高）も適時打を放ち2点目を加えるとその後も7番・櫻井椿稀（鶴岡東高）に適時三塁打、敵失も絡み一挙6得点。以降も攻撃の手を緩めず毎回得点を挙げ13ー0に。投げては先発・間木