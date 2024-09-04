将棋の藤井聡太王座＝竜王・名人・王位・棋王・王将・棋聖と合わせ七冠＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７２期王座戦５番勝負の第１局が４日、神奈川県秦野市で指され、後手の藤井七冠が１２４手で勝った。第２局は１８日に名古屋市で指される。藤井七冠は昨年、王座戦４連覇の永瀬九段から王座を奪い「八冠独占」を達成。１年を経て、二人が立場を入れ替えてのリターンマッチとなった。