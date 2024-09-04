「阪神−中日」（４日、甲子園球場）先発した阪神・村上頌樹投手は５回２／３を５安打安打４失点（自責１）で今季６勝目の権利を持って降板した。中日とは今季６度目の対戦。立ち上がりは苦しんだ。初回、先頭・岡林に８球粘られ９球目に右前打を許す。続く福永が放った三塁線への打球を捕球した佐藤輝が二塁へ悪送球し、無死一、二塁とピンチを招いた。カリステの犠打で背負った１死二、三塁は細川を空振り三振に仕留めるも
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