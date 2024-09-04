自民党安倍派の裏金事件を巡り、同党を離党した塩谷立・元総務会長（７４）＝衆院比例代表東海ブロック＝は、次期衆院選に立候補しない意向を固めた。複数の関係者が４日、明らかにした。１０日に地元の浜松市で支援者らに説明した後、正式に表明する見通しだ。塩谷氏は衆院当選１０回。官房副長官や文部科学相、党選対委員長なども歴任した。