【ロンドン時事】４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米景気の先行き懸念からリスク回避の円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１４５円台前半に上昇した。正午現在は１４５円０２〜１２銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。