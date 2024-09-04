俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。8月28日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた“ディスコな気分になれる曲”を紹介しました。パーソナリティの宮世琉弥――「最近もディスコなソングが聴かれているんだって学べました」宮世：今週の「SCHOOL OF LOCK!」は毎日いろいろなジャンルの