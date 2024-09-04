こちらは「アンドロメダ座」の方向約244万光年先の矮小楕円体銀河「アンドロメダ座III（Andromeda III）」です。アンドロメダ座IIIは天の川銀河の“お隣”の渦巻銀河「アンドロメダ銀河（M31）」を周回する衛星銀河（伴銀河）の1つとして知られています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された矮小楕円体銀河「アンドロメダ座III（Andromeda III）」（Credit: NASA, ESA, and E. Skillman (University of Minnesota - Twin Cities);