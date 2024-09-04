『離婚しない男』ロケ現場の篠田麻里子《現在私にはお付き合いしている男性の方がいます。一般の方なので詳細は差し控えますが、私や娘のことを大事にしてくれる、とても尊敬できる方です》9月3日、元AKB48・篠田麻里子が突如自身のInstagramで“一般男性”との交際を報告した。お相手は、篠田の6歳年上のIT企業社長・麻野耕司氏。麻野氏が2019年に発売した著書『THE TEAM5つの法則』は10万部を超えており、大注目のIT社長で