◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（４日・甲子園）５回から登板した中日・岩崎翔投手が２失点した。先発・小笠原に代わって登板し、２本の安打と四球で１死満塁のピンチを迎えると８番・木浪に左前へ運ばれ失点。なおも１死満塁で、続く村上の二ゴロの間にもう１点追加された。近本は空振り三振に抑えたが、この回、リードを６点に広げられた。