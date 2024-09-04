ミキハウススポーツクラブ表彰式が４日、大阪市内のホテルで行われ、木村皓一社長（７９）のサプライズで、パリ五輪レスリング男子グレコローマンスタイル６０キロ級で日本勢４０年ぶりに金メダルを獲得した文田健一郎（２８）と、同男子フリー５７キロ級金メダルの樋口黎（２８）に３０００万円の賞金パネルが手渡された。初の金メダルでは同社史上最高の報奨額で、文田は「見たことのない０の数。我が家の財務大臣（妻）に預け