◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（４日・甲子園）阪神・木浪聖也内野手がまた“満塁男”ぶりを発揮した。６―２で迎えた５回１死満塁で左前適時打を放った。これで今季の満塁時は１４打数８安打の打率５割７分１厘、１５打点。前日３日の同戦でも満塁で決勝２点打を放っている３０歳が、２夜連続で“満塁男”となった。さらに１死満塁から村上の二ゴロの間に追加点。６点リードで試合を折り返した。