AKB48の元メンバー・篠田麻里子（38）が9月3日、自身のインスタグラムで〈現在私にはお付き合いしている男性の方がいます〉と公表した。篠田といえば、昨年3月に前夫と離婚しており、その背景に“不倫疑惑”が浮上するなどしたが、本人は疑惑を否定していた。篠田の新恋人となったIT企業家・麻野耕司氏（44）は、騒動で篠田の“不倫相手”とされた人物とも、事前に交流があったという--。【前後編の後編。前編から読む】【写真】