『MINAMI WHEEL 2024 -New Age-』2024.8.20(Tue)大阪・BIGCAT オーディションライブ『MINAMI WHEEL 2024 -New Age- FINAL』が、8月20日に大阪・BIGCAT で開催された。『MINAMI WHEEL 2024 -New Age-』は、大阪のラジオ局・FM802 が、毎年秋に大阪ミナミエリア一帯のライブハウスで行ってきたライブサーキット『FM802 MINAMI WHEEL』、通称「ミナホ」への出演権を懸けた関西圏の学生限定オーディションとして