ＮＨＫ大阪放送局で４日、連続テレビ小説の新旧ヒロインによる恒例のバトンタッチセレモニーが行われた。「虎に翼」（２７日最終回）で弁護士佐田寅子を演じている伊藤沙莉さん（３０）が、３０日放送開始の「おむすび」で栄養士を目指す米田結役を務める橋本環奈さん（２５）に、銀色のバトンを手渡した。伊藤さんは、長丁場の撮影に臨む橋本さんに「自分を大切に、自分に優しくしてあげてほしい」とアドバイス。作品の舞台に