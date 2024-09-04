BE:FIRST 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの2ndアルバム「2:BE」が『Billboard JAPAN 総合アルバム・チャート “Hot Albums”』（2024年9月4日公開）で１位を獲得した。BE:FIRTSTの2年振りとなるオリジナルアルバム「2:BE」は「Boom Boom Back」「Smile Again」「Mainstream」「Masterplan」といった2023年以降のBE:FIRSTの代表曲や、韓国の8人組ボーイズグループATEEZとのコラボ曲「Hush-Hush」、各種音