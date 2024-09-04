欧州株下げ幅縮小独ＤＡＸは０．６８％安 東京時間19:25現在 英ＦＴＳＥ100 8244.81（-53.65-0.64%） 独ＤＡＸ18619.20（-127.91-0.68%） 仏ＣＡＣ40 7512.19（-62.91-0.82%） スイスＳＭＩ 12218.57（-129.62-1.04%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:25現在 ダウ平均先物SEP 24月限40915.00（-103.00-0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5519.75