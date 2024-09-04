4日、オーストラリアのマールズ副首相兼国防相との会談後、記者団の質問に答える木原防衛相＝メルボルン（共同）【メルボルン共同】木原稔防衛相が4日、オーストラリア・メルボルンを訪問し、マールズ副首相兼国防相と会談した。双方は、長射程ミサイルを活用した反撃能力（敵基地攻撃能力）や長距離打撃力の整備に向けて協力することで合意。先月の中国軍機による日本領空侵犯を含む「中国による地域の緊張を一層高める軍事活動