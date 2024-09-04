◆第１３回ＢＦＡＵ１８アジア選手権▽１次リーグＢ組日本―フィリピン（４日・楽天桃園野球場）侍ジャパンＵ―１８はフィリピン戦のスタメンを発表した。先発は間木歩投手（報徳学園）で、今大会初出場の箱山遥人捕手（健大高崎）とバッテリーを組む。既にスーパーＲへの進出を決めており、１次リーグの最終戦となる。日本は後攻。以下、日本のスタメン１番・右翼境亮陽（大阪桐蔭）２番・中堅浜本遥大（広陵）