橋の名前などを記した金属製のプレート「橋名板」です。岡山県内では先月から「橋名板」の盗難が相次ぎ、県内の自治体で100枚以上が盗まれていて、被害金額は820万円あまりに上っています。 【写真を見る】盗難が相次ぐ「橋名板」 被害総額は820万円以上手口は？一体なぜ？【岡山】 なぜ「橋名板」が狙われる？ （坂井亮太記者）「日中は多くの車が行き交う岡山市中区の『新中島竹田橋』です。こちらには橋の名前などが