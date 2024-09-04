4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比90円高の3万7090円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万7047.61円に対しては42.39円高。出来高は5440枚となっている。 TOPIX先物期近は2637ポイントと前日比4.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.51ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3