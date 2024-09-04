◆ 日本野球に適応、通算打率も.286まで上昇！日本ハムのフランミル・レイエス外野手（29）が4日、敵地・みずほPayPayでのソフトバンク戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。初回の第1打席に先制の18号2ランを放ち、球団新記録の25試合連続安打を達成した。初回、二死一塁でソフトバンク先発・大関と対峙。2ボール後の外角ツーシームを完璧に捉えた打球は、ライナー性で左翼席に着弾する先制の18号2ランとなった。この一撃