今週（2024.8/23〜24/8/29）のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で1.2％減、TOP100の初登場作は8作（先週は11作）となった。【動画見比べ】こっちのけんと「はいよろこんで」MV＆「A cappella REMIX」2週連続の1位は、菅田将暉の弟として知られ、マルチアーティストとして活躍する、こっちのけんと「はいよろこんで」（546.9万回）。双極性障害に苦しみ、「日々SOSを出す癖をつけたい」と制作された曲で、救いを
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