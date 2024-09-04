今週（2024.8/23〜24/8/29）のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で1.2％減、TOP100の初登場作は8作（先週は11作）となった。【動画見比べ】こっちのけんと「はいよろこんで」MV＆「A cappella REMIX」2週連続の1位は、菅田将暉の弟として知られ、マルチアーティストとして活躍する、こっちのけんと「はいよろこんで」（546.9万回）。双極性障害に苦しみ、「日々SOSを出す癖をつけたい」と制作された曲で、救いを