善通寺市は、今年6月に児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕され、その後不起訴処分となった28歳の男性職員を、きょう（4日）付けで懲戒免職にしました。 懲戒免職処分を受けたのは、善通寺市社会福祉課の28歳の男性職員です。善通寺市によりますと、この職員は2021年12月と翌年2月に、未成年の女性の裸の写真や動画をスマートフォンで撮影し保存した児童ポルノ禁止法違反の疑いなどで逮捕・送検され、先月、不起訴処分となっ
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