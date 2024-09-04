（台北中央社）世界野球ソフトボール連盟（WBSC）が3日、最新の男子野球世界ランキングを公表し、台湾は昨年12月のランキングから順位を二つ上げて3位となった。1位は日本、2位はメキシコだった。ランキングは過去4年間の各国際大会の成績をポイント化して算出される。台湾は今年8月に開催されたU15（15歳以下）ワールドカップでの3位（335点）や昨年のU18ワールドカップ準優勝（459点）、2022年のU23ワールドカップ3位（502点）、