日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限9285(4228) 12月限 127( 127) TOPIX先物 9月限3425(2978) 12月限1013(1013) 日経225ミニ 9月限 14112( 13456)