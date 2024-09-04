恐怖の原点にして頂点である『エイリアン』（79）の“その後の物語”が、『ドント・ブリーズ』（16）で世界中を震え上がらせた鬼才フェデ・アルバレス監督と、“エイリアンの創造主”リドリー・スコット自身の製作によって、全世界待望の映画化。『エイリアン：ロムルス』が2024年9月6日（金）より全国公開となります。『エイリアン：ロムルス』は、『エイリアン』のその後の物語で、“エイリアン”の恐怖に遭遇することとなる若者