パリ・サンジェルマン（PSG）は今夏、キリアン・ムバッペという大エースが退団したが、ここまでは変わらぬ強さを発揮している。公式戦308試合で256ゴール108アシストを記録していたムバッペのレアルへの移籍はPSGにとって大ダメージになることが予想された。クラブは代わりにヴィクター・オシムヘンやマーカス・ラッシュフォードといった選手を今夏獲得するという噂も浮上していたが、最終的にムバッペの代役となるようなビッグネ