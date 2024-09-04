BTSの人気は衰えない。【写真】「なんで急に!?」JIN、突然の“水着ショット”BTSの『IDOL』ミュージックビデオが再生回数13億回を突破した。2018年8月にリリースされたBTSのリパッケージアルバム『LOVE YOUR SELF結 'Answer'』のタイトル曲『IDOL』のミュージックビデオが9月4日、再生回数13億回を突破した。（画像＝BIGHIT MUSIC）これでBTSは、『Dynamite』『Boy With Luv（Feat. Halsey）』『DNA』『MIC Drop （Steve Aoki Remi