日本時間１７時３０分に英サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）17:30 予想53.3前回53.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)