[9.4 ルヴァン杯準々決勝第1戦](U等々力)※19:00開始主審:山本雄大副審:淺田武士、坊薗真琴<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 98 山口瑠伊DF 8 橘田健人DF 7 車屋紳太郎DF 44 セサル・アイダルDF 5 佐々木旭MF 19 河原創MF 14 脇坂泰斗MF 77 山本悠樹FW 30 瀬川祐輔FW 17 遠野大弥FW 9 エリソン控えGK 22 早坂勇希DF 13 三浦颯太DF 15 田邉秀斗MF 26 山内日向汰MF 41 家長昭博MF 6 ゼ・ヒカルドFW 18 バフェティンビ・