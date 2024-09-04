[9.4 ルヴァン杯準々決勝第1戦](デンカS)※19:00開始主審:池内明彦副審:熊谷幸剛、平間亮<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 21 阿部航斗DF 25 藤原奏哉DF 5 舞行龍ジェームズDF 45 稲村隼翔DF 42 橋本健人MF 8 宮本英治MF 6 秋山裕紀MF 17 ダニーロ・ゴメスMF 7 谷口海斗FW 27 長倉幹樹FW 99 小野裕二控えGK 23 吉満大介DF 26 遠藤凌DF 31 堀米悠斗DF 32 長谷川巧MF 14 長谷川元希MF 20 島田譲MF 30 奥村仁MF 33 高