グレッチが、新製品『G6136TG Limited Edition Falcon Jr. with Bigsby』を発売した。『G6136TG Limited Edition Falcon Jr. with Bigsby』は、外観、演奏性、そしてあらゆる音楽にマッチする音を高い次元で同時に叶えるモデル。最上位機種だけに許されたジュエル付きのコントロールノブ、スパークルバインディングに加え、1957年まで使用されたバーティカルロゴ、1957年後半から使用されるサムネイルインレイというクラシックな外